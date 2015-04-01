Горе-угонщики задержаны в Артеме

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что около автомашины «Тойота Ленд Крузер», стоящей на придомовой территории по улице Кирова, ходят неизвестные.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили поврежденную иномарку. У «Тойоты» была разбита дверь и повреждены фары. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Артема в возрасте 26 и 28 лет, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Задержанные рассказали, что, отъехав на похищенном внедорожнике несколько метров, не справились с управлением и врезались в столб. Бросив транспортное средство, злоумышленники скрылись с места происшествия.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (попытка неправомерного завладения транспортным средством).

Полицейские также установили, что задержанные в эту ночь совершили еще три попытки кражи транспортных средств. Однако довести преступный умысел до конца не успели по независящим о них обстоятельствам. Впоследствии злоумышленники намеревались разукомплектовать автомашины и продать на запчасти.

28-летний житель Артема ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и разбойное нападение. Из мест лишения свободы освободился четыре месяца назад. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]