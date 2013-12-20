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400 тысяч рублей долга выплатил государству владелец Land Cruiser, чтобы не лишиться машины

400 тысяч рублей долга выплатил государству владелец Land Cruiser, чтобы не лишиться машины

Рейды судебных приставов, осуществляющих розыск должников и их имущества, с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» продолжаются во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморских судебных приставов.

В ходе дежурства на одной из оживленных дорог в районе Второй речки работники межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей выявили 2 автомобиля, находящиеся в исполнительском розыске в рамках возбужденных в отношении собственников транспортных средств исполнительных производств. Задолженность одного из автовладельцев составила 400 тысяч рублей, другого – более 600 тысяч рублей.

Стоит отметить, что, узнав о намерении судебного пристава наложить арест на автомобиль марки Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска с последующим его изъятием, владелец-должник нашел возможность выплатить долг в пользу государства в размере 400 тысяч рублей в полном объеме. В течение часа автолюбитель явился в отдел судебных приставов по Ленинскому району Владивостокского городского округа и принес денежные средства для погашения задолженности.

Другая машина марки Daihatsu Boon все же была отправлена на специализированную стоянку для хранения арестованных транспортных средств. В отношении собственницы автомобиля возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Если должник не исполнит требования исполнительных документов в течение 10 дней, то иномарка будет передана на реализацию.

В общей сложности в ходе данного рейда с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» арест наложен на 4 машины.

Обращаем внимание, что судебные приставы на постоянной основе осуществляют рейдовые мероприятия на дорогах города Владивостока и других городов Приморья с целью выявления должников среди автомобилистов.

УФССП России по Приморскому краю настоятельно рекомендует проверять себя на наличие возбужденных исполнительных производств на официальном сайте в разделе «Узнай о своих долгах» во избежание применения принудительных мер.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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