На юге Приморья сохраняется высокий класс пожарной опасности

За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в пяти муниципалитетах на площади в 106 гектаров, их тушили почти 60 человек, задействовано 14 единиц техники, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на primorsky.ru

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует один лесной пожар в Лазовском районе на площади около 15 гектаров.

«Данный природный пожар уже локализовано, в его тушении принимают участие 14 человек и четыре единицы техники», – уточнили в ведомстве.

Всего с начала года зарегистрировано 352 лесных пожара. Кроме этого, пожарные подразделения 39 раз выезжали на тушения палов травы. За нарушение противопожарного режима в Приморье уже оштрафовано 273 человека, сумма штрафов составляет более полумиллиона рублей.

Специалисты отмечают, что за сутки новых лесных пожаров на территории Приморья не возникло.

«На период выходных дней краевые спасательные подразделения работают в режиме повышенной готовности, усилены меры противопожарной профилактики, увеличено число контрольно-патрульных групп, состоящих из сотрудников пожарной, лесной охраны, правоохранительных органов. Все эти меры позволили не допустить возникновения новых природных пожаров и практически потушить действующие. Более 90% всех лесных пожаров ликвидировались в течение первых суток – это довольно высокий показатель эффективности тушения природных возгораний», – подчеркнул председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице губернатор края Евгений Вишняков.

Отметим, в воскресенье, 7 мая, в южной половине Приморья сохранится 4 высокий класс пожарной опасности леса.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор края Владимир Миклушевский.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]