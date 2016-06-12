В Приморье ищут пропавшего на реке Васильковка мужчину

5 мая поступило обращение с просьбой об оказании помощи полиции в проведении поиска мужчины 1984 г.р, который 26 апреля убыл в район реки Васильковка Спасского района для охраны охотничьей заимки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Самостоятельный поиск силами оперативной группы полиции и местных жителей результата не дал, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

В 09.15 6 мая для оказания помощи полиции в проведении поисковых работ убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда в количестве трех человек.

В 16.00 группа прибыла в село Васильковка и совместно с местными жителями (5 человек) и участковым инспектором произвели осмотр проселочной дороги до заимки. Осмотрено 25 км проселочной дороги. Поиск результата не дал, продолжение 7 мая. Спасатели остановились на ночь в охотничьей заимке.

Силы и средства: привлечено 9 человек и 4 ед. техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 ед. техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]