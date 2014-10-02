14 бригад устраняют аварии, возникшие на электросетях из-за сильного ветра в Приморье
По информации краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, сейчас ремонтные работы ведутся в девяти муниципалитетах края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Основные причины отключений – перехлёст и обрывы проводов из-за сильного ветра. Сейчас в восстановлении энергоснабжения задействовано 14 аварийных бригад, более 20 единиц техники», – пояснили в ведомстве.
Восстановить подачу света специалисты планируют в течение дня.
В департаменте отметили, что сохраняющийся сильный ветер осложняет работу энергетиков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
27.03.2017 Коммунальную аварию в Лесозаводске устранят до конца дня
-
04.01.2017 Жилищно-коммунальный комплекс Приморья работает в штатном режиме
-
28.10.2015 В Приморье работает «горячая линия» по вопросам отопительного сезона
-
26.10.2015 Назначен новый директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам
-
27.04.2015 В Приморье завершается отопительный сезон
-
02.10.2014 Интервью с Еленой Пархоменко, заместителем директора Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморья
Добавить комментарий