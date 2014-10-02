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14 бригад устраняют аварии, возникшие на электросетях из-за сильного ветра в Приморье

14 бригад устраняют аварии, возникшие на электросетях из-за сильного ветра в Приморье

Фото: Администрация ПК

По информации краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, сейчас ремонтные работы ведутся в девяти муниципалитетах края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Основные причины отключений – перехлёст и обрывы проводов из-за сильного ветра. Сейчас в восстановлении энергоснабжения задействовано 14 аварийных бригад, более 20 единиц техники», – пояснили в ведомстве.

Восстановить подачу света специалисты планируют в течение дня.

В департаменте отметили, что сохраняющийся сильный ветер осложняет работу энергетиков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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