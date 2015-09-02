Анонс на 8 мая

8 мая во Владивостоке в 18.00 в библиотеке им.Горького в канун празднования Дня Победы все желающие смогут принять участие в уникальном музыкальном эксперименте — караоке-проекте «Народный хор», тема песенной программы «Наш адрес Советский Союз». Вход свободный.

8 мая во Владивостоке в 12.00 пройдет торжественное возложение цветочной корзины и цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы». В 12.20 пройдет торжественное возложение гирлянды и цветов к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота»; в 13.00 — торжественное возложение венков и цветов к памятнику пограничникам, погибшим при защите границ Отечества; в 15.00 — мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» — праздничный концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9);

8 мая в 13.00 во Владивостоке на акватории Спортивной гавани состоится массовый заплыв в холодной воде, посвященный Дню Победы. По окончании заплыва всем участникам будут вручены грамоты, а победителям призы и кубки.

8 мая г. Владивосток, озеро Юность. Открытое Первенство г. Владивостока по гребле на байдарках и каноэ, посвященное Дню Победы. Начало и открытие в 10.00.

8-9 мая г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат Приморского края по баскетболу среди мужских и женских команд, сезон 2016-17 гг. 2-й этап. 8 мая начало в 12.00-16.00, 9 мая с 14.00-18.00.

8 мая — Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.

8 мая — Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца.

8 мая — День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

8 мая — День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]