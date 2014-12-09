Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:16
  0

Владивостокцев приглашают петь караоке

Владивостокцев приглашают петь караоке

Фото: Караоке оборудование

8 мая в 18 часов в Краевой публичной библиотеке им. Горького в канун великого праздника Победы все желающие смогут принять участие в уникальном музыкальном эксперименте - караоке-проекте "Народный хор", тема песенной программы "Наш адрес Советский Союз".

Как сообщили организаторы проекта, импровизированный "Народный хор" исполнит советские песни, которые прошли через годы суровых испытаний, годы великих строек, завоеваний и свершений, песни, завещанные народу мастерами советской культуры: композиторами и поэтами прошлого века. Они придали своим произведениям мелодическое богатство, глубину мыслей и чувств. Советские песни заслужили всенародную любовь и популярность, потому что они красивы, искренни и понятны любому человеку.

Всех, кто любит петь, приглашают присоединиться к замечательному караоке-проекту. Вход свободный.

Справки по тел. 8 924 242 09 93.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря