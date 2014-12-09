Владивостокцев приглашают петь караоке

8 мая в 18 часов в Краевой публичной библиотеке им. Горького в канун великого праздника Победы все желающие смогут принять участие в уникальном музыкальном эксперименте - караоке-проекте "Народный хор", тема песенной программы "Наш адрес Советский Союз".

Как сообщили организаторы проекта, импровизированный "Народный хор" исполнит советские песни, которые прошли через годы суровых испытаний, годы великих строек, завоеваний и свершений, песни, завещанные народу мастерами советской культуры: композиторами и поэтами прошлого века. Они придали своим произведениям мелодическое богатство, глубину мыслей и чувств. Советские песни заслужили всенародную любовь и популярность, потому что они красивы, искренни и понятны любому человеку.

Всех, кто любит петь, приглашают присоединиться к замечательному караоке-проекту. Вход свободный.

Справки по тел. 8 924 242 09 93.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]