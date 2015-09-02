Во Владивостоке состоится возложение цветов, концерт, угощение солдатской кашей

Сегодня, 8 мая в 12 часов состоится торжественное возложение цветочной корзины и цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы». В 12.20 - торжественное возложение гирлянды и цветов к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», а в 13 часов - торжественное возложение венков и цветов к памятнику пограничникам, погибшим при защите границ Отечества. Кроме того, в 15 часов на открытой площадке в районе дома №9 по ул. Анны Щетининой состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!». В рамках праздника - концерт, угощение солдатской кашей.

Напомним, основное празднование Дня Победы состоится 9 мая:

В 9.00 - торжественное возложение венка и цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.;

В 10.00 - парад Победы;

В 11 часов – шествие горожан «Бессмертный полк»;

Сразу после шествия «Бессмертный полк» начнётся праздничное мероприятие для ветеранов «Солдатская каша» (Адмиральский сквер);

Сразу после шествия «Бессмертный полк» стартует праздничная дневная концертная программа и работа тематических локальных площадок (площадь Борцов Революции);

В 11.00 - митинг, возложение цветов, угощение солдатской кашей около памятника жителям о. Попова и о. Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пос. Попова, ул. Подгорная, 15а);

В 11.00 - тематическое мероприятие «От героев былых времён…» - концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17);

В 12.00 - концертная программа «Ради жизни на земле» в сквере Суханова;

В 14.00 - тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…» - выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15);

В 20.00 – праздничная вечерняя концертная программа (площадь Борцов Революции);

В 22.00 – праздничный фейерверк (площадь Борцов Революции, о. Русский, пос. Подножье, пос. Трудовое).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]