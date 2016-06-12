В Приморье спасатели ищут пропавшего в лесу мужчину
Сегодня, 8 мая, спасатели Приморья продолжают поиски пропавшего в лесу мужчины. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 5 мая поступило обращение с просьбой об оказании помощи полиции в проведении поиска мужчины 1984 г.р, который 26.04.2017 убыл в район реки Васильковка, для охраны охотничьей заимки и до настоящего времени его местонахождение не известно. Самостоятельный поиск силами оперативной группы полиции и местных жителей результата не дал.
6 мая для оказания помощи полиции в проведении поисковых работ убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда, в количестве 3 человек и одной единицы техники. В 16.10 группа прибыла в село Васильковка и совместно с местными жителями (5 человек) и участковым инспектором произвели осмотр проселочной дороги до заимки. Было осмотрено 25 км проселочной дороги. Поиск результата не дал. Спасатели остановились на ночь в охотничьей заимке. На следующей день поиски были продолжены в лесном массиве, однако безуспешно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.05.2017 В Приморье ищут пропавшего на реке Васильковка мужчину
-
26.04.2017 Спасатели и волонтеры продолжают поиски людей, пропавших после крушения катера
-
24.12.2016 В Приморье продолжаются поиски пропавшего при странных обстоятельствах человека
-
10.12.2016 В Приморье в районе хребта Большая Грива ищут пропавшего мужчину
-
13.06.2016 Заблудившийся мужчина найден находкинскими спасателями
-
12.06.2016 Спасатели отыскали пропавшего на реке Арму
Добавить комментарий