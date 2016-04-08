8 и 9 мая состоятся финальные матчи чемпионата Приморского края по баскетболу

8 и 9 мая в спорткомплексе «Олимпиец» пройдут финальные серии дивизиона «Приморье» чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Победители в финальной серии и серии за 3 место определятся по сумме двух матчей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Бк "Спартак-Приморье", бронзу оспорят «Авиценна» (2 место по итогам регулярного чемпионата) и «ДВФУ-Спартак» (4 место).

За золото и путевку в Суперфинал сыграют ВГУЭС (победитель регулярного чемпионата) и «Домоцентр» (6 место).

Расписание игр:

08.05.2017:

12:00 «Авиценна» - «ДВФУ-Спартак»

14:00 «Домоцентр» - ВГУЭС

09.05.2017:

14:00 «ДВФУ-Спартак» - «Авиценна»

16:00 ВГУЭС - «Домоцентр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]