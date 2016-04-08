8 и 9 мая состоятся финальные матчи чемпионата Приморского края по баскетболу
8 и 9 мая в спорткомплексе «Олимпиец» пройдут финальные серии дивизиона «Приморье» чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Победители в финальной серии и серии за 3 место определятся по сумме двух матчей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Бк "Спартак-Приморье", бронзу оспорят «Авиценна» (2 место по итогам регулярного чемпионата) и «ДВФУ-Спартак» (4 место).
За золото и путевку в Суперфинал сыграют ВГУЭС (победитель регулярного чемпионата) и «Домоцентр» (6 место).
Расписание игр:
08.05.2017:
12:00 «Авиценна» - «ДВФУ-Спартак»
14:00 «Домоцентр» - ВГУЭС
09.05.2017:
14:00 «ДВФУ-Спартак» - «Авиценна»
16:00 ВГУЭС - «Домоцентр».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
16.04.2017 Анонс на 17 апреля
-
03.03.2017 Анонс на 4 марта
-
30.01.2017 «Спартак-Приморье» сегодня будет принимать «Новосибирск»
-
07.01.2017 Анонс на 8 января
-
17.10.2016 Анонс на 18 октября
-
08.04.2016 Анонс на 9 апреля
Добавить комментарий