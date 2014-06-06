Анонс на 9 мая

9 мая во Владивостоке будет изменена схема движения общественного транспорта.С 7.00 до 15.00 и с 21.30 до 23.00 автобусы, идущие в сторону центральной площади от площади Луговой, в районе остановки «Авангард» будут направляться вверх по улице Шефнера и продолжать движение в центр по Пушкинской. С 7.00 до 15.00 автобусы, направляющиеся от остановки «Маяк» в сторону центра, будут уходить налево от гостиницы «Приморье» и продолжат маршрут в обратном направлении по улице Бестужева. Транспорт, идущий со стороны Первой Речи и Второй Речки в сторону железнодорожного вокзала и центральной площади, на улице Алеутской будут поворачивать налево от торгового комплекса «Clover House», продолжая движение в обратном направлении по Океанскому проспекту.

9 мая в 9.00 - торжественное возложение венка и цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.;

9 мая в 10.00 - парад Победы;

9 мая в 11.00 – шествие горожан «Бессмертный полк»;

9 мая сразу после шествия «Бессмертный полк» (в 12.00) начнётся праздничное мероприятие для ветеранов «Солдатская каша» (Адмиральский сквер);

9 мая – сразу после шествия «Бессмертный полк» стартует праздничная дневная концертная программа и работа тематических локальных площадок (площадь Борцов Революции);

9 мая в 11.00 - митинг, возложение цветов, угощение солдатской кашей около памятника жителям о. Попова и о. Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пос. Попова, ул. Подгорная, 15а);

9 мая в 11.00 - тематическое мероприятие «От героев былых времён…» - концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17);

9 мая в 12.00 - концертная программа «Ради жизни на земле» в сквере Суханова;

9 мая в 14.00 - тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…» - выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15);

9 мая в 20.00 – праздничная вечерняя концертная программа (площадь Борцов Революции);

9 мая в 22.00 – праздничный фейерверк (площадь Борцов Революции, о. Русский, пос. Подножье, пос. Трудовое).

9 мая в 17.00 в Приморской государственной картинной галерее - праздничный концерт «От героев былых времен…»

9 мая - День Победы.

9 мая 2006 г. - 11 лет назад - в России утверждено Почётное звание «Город воинской славы».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]