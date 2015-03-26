Дети из Владивостока присоединились к международному проекту «Дети за Мир»
Дети из 10 стран мира и 21 города России объединились вместе, чтобы поздравить ветеранов с днем Победы. Суть проект проста: 74 ребенка от 3 до 16 лет из разных уголков планеты читают по строчке из стихотворения о Великой Отечественной войне.
Как сообщила продюсер проекта Надежда Шелгунова, авторство идеи и текста принадлежит поэту Тине Бем. Вот что сама инициатор международного проекта рассказывает о своем начинании: "Мы преследовали 2 простых цели. Во-первых, поздравить ветеранов и детей войны с их праздником Победы. Сказать, что мы не забыли о том страшном времени, мы помним их подвиг и благодарны за мир, в котором сейчас живем. А вторая цель — громко и дружно заявить, что мы за мир во всем мире. Наши дети заслуживают того, чтобы не понимать, что такое Война и знать о ней только из книг".
Участники проекта запускают эстафету «Передай спасибо за Мир» и предлагают всем детям и их родителям записать видеопоздравление, в формате стихотворения, с Великой Победой и разместить на своих страницах в соцсетях с хэштегом #передайспасибозамир
Ссылка на видео https://yadi.sk/d/1E49rEH63HpNSG
Расскажи мне, дедушка, о войне,
О боях, геройстве, страдании,
О 9 мае, о той весне.
Как пешком дошел до Германии,
Как сбежал ребенком на фронт,
Как тяжел в руках пулемет,
Как огнем объят горизонт,
Как летит врагов самолет.
Я летала, дед! В облаках
Белоснежных, ватных, чудных.
А внизу блестела река,
А леса — красот неземных!
Расскажи мне, как вы в лесу,
Грелись ночью у костерка,
Пели про смуглянку-красу.
Расскажи про вкус сахарка.
Кстати, два тебе или три?
Закипел чаек. Вот, попей.
Не молчи, Дедуль, говори
О цене победы своей.
Ты же супермен, мой кумир.
Нет для нас героев иных.
И спасибо, Деда, за мир!
Мир свободы! Мир без войны!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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