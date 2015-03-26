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Дети из Владивостока присоединились к международному проекту «Дети за Мир»

Дети из Владивостока присоединились к международному проекту «Дети за Мир»

Дети из 10 стран мира и 21 города России объединились вместе, чтобы поздравить ветеранов с днем Победы. Суть проект проста: 74 ребенка от 3 до 16 лет из разных уголков планеты читают по строчке из стихотворения о Великой Отечественной войне. 

Как сообщила продюсер проекта Надежда Шелгунова, авторство идеи и текста принадлежит поэту Тине Бем. Вот что сама инициатор международного проекта рассказывает о своем начинании: "Мы преследовали 2 простых цели. Во-первых, поздравить ветеранов и детей войны с их праздником Победы. Сказать, что мы не забыли о том страшном времени, мы помним их подвиг и благодарны за мир, в котором сейчас живем.  А вторая цель — громко и дружно заявить, что мы за мир во всем мире. Наши дети заслуживают того, чтобы не понимать, что такое Война и знать о ней только из книг". 

Участники проекта запускают эстафету «Передай спасибо за Мир» и предлагают всем детям и их родителям записать видеопоздравление, в формате стихотворения, с Великой Победой и разместить на своих страницах в соцсетях с хэштегом #передайспасибозамир

Ссылка на видео https://yadi.sk/d/1E49rEH63HpNSG

Расскажи мне, дедушка, о войне, 
О боях, геройстве, страдании, 
О 9 мае, о той весне. 
Как пешком дошел до Германии, 

Как сбежал ребенком на фронт, 
Как тяжел в руках пулемет, 
Как огнем объят горизонт, 
Как летит врагов самолет. 

Я летала, дед! В облаках 
Белоснежных, ватных, чудных. 
А внизу блестела река, 
А леса — красот неземных! 

Расскажи мне, как вы в лесу, 
Грелись ночью у костерка, 
Пели про смуглянку-красу. 
Расскажи про вкус сахарка. 

Кстати, два тебе или три? 
Закипел чаек. Вот, попей. 
Не молчи, Дедуль, говори 
О цене победы своей. 

Ты же супермен, мой кумир. 
Нет для нас героев иных. 
И спасибо, Деда, за мир! 
Мир свободы! Мир без войны!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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