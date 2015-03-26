Дети из Владивостока присоединились к международному проекту «Дети за Мир»

Дети из 10 стран мира и 21 города России объединились вместе, чтобы поздравить ветеранов с днем Победы. Суть проект проста: 74 ребенка от 3 до 16 лет из разных уголков планеты читают по строчке из стихотворения о Великой Отечественной войне.



Как сообщила продюсер проекта Надежда Шелгунова, авторство идеи и текста принадлежит поэту Тине Бем. Вот что сама инициатор международного проекта рассказывает о своем начинании: "Мы преследовали 2 простых цели. Во-первых, поздравить ветеранов и детей войны с их праздником Победы. Сказать, что мы не забыли о том страшном времени, мы помним их подвиг и благодарны за мир, в котором сейчас живем. А вторая цель — громко и дружно заявить, что мы за мир во всем мире. Наши дети заслуживают того, чтобы не понимать, что такое Война и знать о ней только из книг".



Участники проекта запускают эстафету «Передай спасибо за Мир» и предлагают всем детям и их родителям записать видеопоздравление, в формате стихотворения, с Великой Победой и разместить на своих страницах в соцсетях с хэштегом #передайспасибозамир

Ссылка на видео https://yadi.sk/d/1E49rEH63HpNSG

Расскажи мне, дедушка, о войне,

О боях, геройстве, страдании,

О 9 мае, о той весне.

Как пешком дошел до Германии,



Как сбежал ребенком на фронт,

Как тяжел в руках пулемет,

Как огнем объят горизонт,

Как летит врагов самолет.



Я летала, дед! В облаках

Белоснежных, ватных, чудных.

А внизу блестела река,

А леса — красот неземных!



Расскажи мне, как вы в лесу,

Грелись ночью у костерка,

Пели про смуглянку-красу.

Расскажи про вкус сахарка.



Кстати, два тебе или три?

Закипел чаек. Вот, попей.

Не молчи, Дедуль, говори

О цене победы своей.



Ты же супермен, мой кумир.

Нет для нас героев иных.

И спасибо, Деда, за мир!

Мир свободы! Мир без войны!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]