Приморские поисковики наградили сотрудников Центрального военно-морского архива
Сотрудники Центрального военно-морского архива Минобороны получили благодарность от приморских поисковиков.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на командира поикового движения "АвиаПоиск" Ярослава Ливанского, ряды Приморского регионального отделения ООД "Поисковое движение России" пополнили жители Ленинградской области. Двое работников Центрального военно-морского архива в г. Гатчина - Николай Иванович Ильин и Валентина Николаевна Яковлева удостоились медалей "За активную работу в поисковом движении".
Награды в Гатчину пришли с противоположного конца страны - из Владивостока. Вручил их виновникам торжества начальник ЦВМА Павел Прокопчук. Награждение стало знаком глубокого уважения от приморских поисковиков, и было приурочено к 75-летию архива и годовщине Великой Победы.
Благодаря сложной и кропотливой работе Николая Ильина и Валентины Яковлевой Поисковому объединению "АвиаПоиск" удалось отыскать на территории Дальнего Востока места катастроф более чем 80 самолётов ВВС Тихоокеанского флота, и предать земле останки 23 военных лётчиков-моряков. Совсем недавно "АвиаПоиск" получил из ЦВМА информацию о лётчике 1-й АЭ 19-й ИАП ВВС ТОФ младшем лейтенанте Викторе Воликове, останки которого были обнаружены в ходе поисковых работ в тайге, и с почестями преданы земле на Шевелёвском кладбище г. Артёма.
Главным же итогом стало окончание "Книги Памяти" военнослужащих ВВС ТОФ, которая стала итогом 10-летней деятельности "АвиаПоиска". Большая печатная работа в двух частях должна появиться на свет уже в этом году. Основной вклад в подготовку документальной части Книги за период 1941-1959 гг. внесли Николай Ильин и Валентина Яковлева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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