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Во Владивостоке пройдет праздник "Пасха Победы"

Во Владивостоке пройдет праздник

Фото: "Православная молодежь" Приморья

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавит соборную панихиду в храме в честь святого апостола Андрея Первозванного на Корабельной набережной (ул. Петра Великого, 4-Г) в 8.30 утра.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокской епархи, 9 мая 2017 года, в День Победы, церковь совершает особое поминовение усопших воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день во всех храмах Владивостокской епархии будет совершён благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По завершении молебна будет отслужена заупокойная лития о почивших воинах – особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

А на территории храма Порт-Артурской иконы Торжества Пресвятой Богородицы (ул. Гамарника, 18) молодежный отдел Владивостокской епархии проведёт праздник «Пасха Победы», посвящённый празднованию великого Дня Победы:

8.00-10.00  – Богослужение, литургия; благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

10.00-11.00  – заупокойная лития о почивших воинах – особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

11.00-12.00  – концерт Воскресной школы «Героям былых времён…»;

12.00-18.00  – мастер-классы декоративно-прикладных ремёсел для детей;

12.00-14.00  – концерт творческих коллективов города;

13.00-14.00  – «солдатская» каша, узбекский плов;

14.00-14.30  – театрализованная постановка «Вальс Победы»;

14.30-15.00  – викторина «Герои Великой Отечественной войны»;

15.00-16.00 – караоке песен военных лет;

16.00-18.00  –  спортивные соревнования (лапта, городки, тир);

18.00-19.00  – декламация стихов о войне;

19.00-20.00  – танцевальная программа в сопровождении духового оркестра;

20.00-21.00  – конкурс на лучший рассказ «Герой войны в моей семье»;

21.00-23.00  – кинофильм о войне;

23.00 – фейерверк.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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