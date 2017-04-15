В лесах Приморья сохраняется 4-й класс пожарной опасности

За минувшие сутки в Приморье ликвидировано четыре лесных пожара в Лазовском, Ольгинском и Надеждинском районах на площади более 30 гектаров, их тушили 25 человек, задействовано 10 единиц техники.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас в Приморье действует два природных пожара в Ольгинском районе и Артёмовском городском округе на площади около 18 гектаров. В тушении пожаров принимают участие более 20 человек и восемь единиц техники.

Всего с начала года зарегистрировано 358 лесных пожаров. Кроме этого, пожарные подразделения 36 раз выезжали на тушения палов травы. За нарушение противопожарного режима в Приморье уже оштрафовано 273 человека, сумма штрафов составляет более полумиллиона рублей.

Специалисты предупреждают, что 8 и 9 мая местами в южной половине Приморского края сохранится 4-й класс пожарной опасности леса.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Миклушевский.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]