В приморской столице состоялось торжественное возложение цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы»
В преддверии 9 мая торжественные мероприятия традиционно проходят на памятных местах Владивостока. Ровно в полдень 8 мая по ежегодной традиции прошла церемония возложения венков и цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы» на центральной площади города. Первыми почтили память героев фронтов Великой Отечественной войны и тружеников тыла губернатор Владимир Миклушевский, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, политики и депутаты. После символичные гвоздики к стеле поднесли военнослужащие, ветераны, представители общественности и подрастающее поколение - курсанты, ребята из патриотических организаций и школьники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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