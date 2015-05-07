В приморской столице состоялось торжественное возложение цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы»

В преддверии 9 мая торжественные мероприятия традиционно проходят на памятных местах Владивостока. Ровно в полдень 8 мая по ежегодной традиции прошла церемония возложения венков и цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы» на центральной площади города. Первыми почтили память героев фронтов Великой Отечественной войны и тружеников тыла губернатор Владимир Миклушевский, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, политики и депутаты. После символичные гвоздики к стеле поднесли военнослужащие, ветераны, представители общественности и подрастающее поколение - курсанты, ребята из патриотических организаций и школьники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]