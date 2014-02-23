Во Владивостоке состоялось возложение цветов к Вечному огню
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 8 мая, почтил память героев, павших во время Великой Отечественной войны. Глава региона возложил цветы к стеле воинской славы, Стене памяти и Вечному огню.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие, курсанты военно-морских училищ, представители Законодательного Собрания, общественность.
Торжественная церемония началась после полуденного залпа с возложения цветов к стеле «Владивосток – город воинской славы» на центральной площади.
Церемония продолжилась на Корабельной набережной, цветы возложили к Стене памяти героев-владивостокцев и Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ».
Героев Великой Отечественной войны, павших на полях сражения, почтили минутой молчания.
Напомним, в этом году День Победы отпразднуют не менее масштабно, чем в предыдущие годы. Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края. Самое крупное из них традиционно пройдет во Владивостоке. Гости праздника смогут увидеть парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», попробовать солдатскую кашу, а вечером – полюбоваться праздничным салютом, который запустят одновременно с трех точек – центра Владивостока, острова Русский и поселка Трудовое.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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