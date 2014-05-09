Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Днем Победы!

Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Днем Победы:

"Дорогие ветераны! Уважаемые приморцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

Сегодня мы отмечаем священный праздник. Май сорок пятого года поставил победную точку в Великой Отечественной войне, самой тяжелой и разрушительной в истории человечества. Именно железная воля нашего народа, мужество и сила духа советских солдат и офицеров избавили мир от фашизма. Цена Победы – десятки миллионов жизней.

Эти герои – безымянные и известные – всегда с нами. Память о них жива в каждой российской семье, передается от поколения к поколению. Приморцы, как и все жители нашей многонациональной страны, на всех плацдармах и высотах, на море и на суше, в тылу и в крупнейших битвах всеми силами приближали долгожданный день Победы. Они стояли насмерть на подступах к непокоренному Ленинграду, были среди тех, кто остановил врага под Москвой, сражались за каждый дом, переулок, квартал сталинградской земли. Наши моряки-тихоокеанцы беспощадно громили фашистов на севере и стояли неприступной стеной на востоке. День и ночь снабжал Приморский край фронт боеприпасами, техникой и оборудованием.

Дорогие ветераны! Мы всегда равняемся на вас. Вы отстояли страну, победили в битве за будущее всего человечества. Ваше умение ценить жизнь, каждую её секунду, беречь любовь и дружбу, защитить родной очаг всегда будет для нас примером. Именно благодаря вам молодое поколение сегодня точно знает, что свобода – это бесценный дар, который необходимо бережно хранить. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья и тепла близких! С праздником Приморье, с Днём Великой Победы!"

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]