Поздравления Александра Ролика и Владимира Миклушевского с Днем Победы!
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поздравили приморцев с 72-ой годовщиной Дня Победы!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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