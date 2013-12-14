В Приморье на озере Ханка пропал мужчина

7 мая на озеро Ханка в лодке вышли пятеро человек. Был сильный ветер, лодка перевернулась, четверо человек смогли вновь взобраться на судно, а пятый Сергей Загребельский не успел, лодку снесло шквальным ветром! Об этом "Вести: Приморье" сообщила сестра одной из участниц происшествия Татьяна.

Утром 8 мая в 6.00 лодку со спасшимися обнаружили хозяева базы, на которой они отдыхали. Накануне на место выехала группа друзей на поиск пропавшего Сергея Зегребельского. Близкие не теряют надежды найти его живым. Будут рады любой информации о нем.

Телефон для связи: 89242425902 (Татьяна).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]