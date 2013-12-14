Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:54
  0

В Приморье на озере Ханка пропал мужчина

В Приморье на озере Ханка пропал мужчина

7 мая на озеро Ханка в лодке вышли пятеро человек. Был сильный ветер, лодка перевернулась, четверо человек смогли вновь взобраться на судно, а пятый Сергей Загребельский не успел, лодку снесло шквальным ветром! Об этом "Вести: Приморье" сообщила сестра одной из участниц происшествия Татьяна.

Утром 8 мая в 6.00 лодку со спасшимися обнаружили хозяева базы, на которой они отдыхали. Накануне на место выехала группа друзей на поиск пропавшего Сергея Зегребельского. Близкие не теряют надежды найти его живым. Будут рады любой информации о нем.

Телефон для связи: 89242425902 (Татьяна).

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря