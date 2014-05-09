72-ю годовщину Победы отмечают в Приморье

Ровно 72 года прошло со Дня окончания Великой Отечественной войны. Этот день сегодня отмечает вся страна, масштабный праздник проходит и в Приморье. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в открытии главного Парада Победы во Владивостоке сегодня, 9 мая, традиционно принимает участие губернатор Владимир Миклушевский.

Почетные гости праздника на центральной площади – участники военных событий со всего Приморья, около 300 ветеранов Великой Отечественной войны. Рядом с ними представители ветеранских и общественных организаций, краевой и городской властей, военные, семьи, молодежь – тысячи приморцев собрались, чтобы почтить память тех, кто сражался за мир с 1941 по 1945 годы.

Глава региона поздравил собравшихся с праздником, отметив вклад приморцев в Победу.

«Наша страна приняла на себя самые жестокие удары врага. Битва за жизнь, свободу и Отечество, за всё, что для нас дорого и свято, развернулась от Заполярья до Черноморского побережья. Приморцы, как и весь наш многонациональный народ, всеми силами приближали долгожданный час Победы. Они стояли насмерть на подступах к непокоренному Ленинграду, были среди тех, кто остановил фашистов под Москвой, сражался за каждый дом и улицу Сталинграда, повернул вспять врага на Курской дуге. Гордость края – моряки-тихоокеанцы – героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Имена приморцев, отдавших за Победу свою жизнь, золотыми буквами вписаны в историю нашей Родины», – подчеркнул губернатор.

Владимир Миклушевский призвал приморцев склонить головы в знак светлой памяти тех, кто остался на полях сражений, кто увидел залпы победного салюта, но не дожил до наших дней, тех, кто ковал Победу в тылу. Особые слова благодарности и пожелания крепкого здоровья, тепла и заботы родных и близких глава региона выразил ветеранам.

«Вы не отступили в самый тяжелый час. Победив в самой разрушительной в истории человечества войне, вы в короткие сроки смогли восстановить страну из руин. Сегодня плечом к плечу с вами стоим мы, ваши дети, внуки и правнуки – наследники Великой Победы. Ваше умение ценить жизнь, каждую её секунду, беречь любовь и дружбу – всегда для нас будем примером. Наш долг – быть достойными вас», – от лица всех приморцев обратился к ветеранам губернатор.

Минутой молчания участники мероприятия почтили память погибших в Великой Отечественной войне. После этого с объезда войск командующим Тихоокеанским флотом, адмиралом Сергеем Авакянцом начался торжественный Парад Победы. В нем приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц боевой техники.

Адмирал подчеркнул, что нынешнее и будущие поколения должны хранить память о героях Великой Отечественной войны, быть достойными своих предков.

«Эта война навсегда останется священным подвигом нашего народа. Наши деды и отцы не пожалели своей жизни ради чести и свободы страны. Они были едины и отстояли свою отчизну. Воины России, потомки поколений-победителей достойно и уверенно продолжают традиции фронтовиков и сегодня», – отметил он.

Напомним, в этом году праздничные мероприятия проходят во всех муниципалитетах края. На самом крупном из них сегодня проходит Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», также гости праздника смогут попробовать солдатскую кашу, вечером – полюбоваться праздничным салютом, который запустят одновременно с трех точек – центра Владивостока, острова Русский и посёлка Трудовое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]