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Екатерина Седых заняла 6-е место по итогам первого этапа РДС в Москве
Завершился первый этап Российской Дрифт Серии. Пилот из Владивостока Екатерина Седых, преодолев все трудрости, заняла 6-е место из 30 участвовавших бойцов.
"Испытываю чувство огромного восторга от того, что удалось промчать по шикарной трассе, повидаться с людьми, которые стали мне как родные за прошлый сезон. Но, в то же время, мне очень грустно... Я прощаюсь со всеми, так как за зиму не нашлось спонсора-партнера готового поддержать меня в этой сложной и захватывающей экспедиции. А у команды недостаточно финансовых ресурсов продолжать выступления", - поделилась Екатерина Седых в социальных сетях.
Поэтому Екатерина вынуждена завершить выступление и вернуться во Владивосток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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