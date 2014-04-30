Екатерина Седых заняла 6-е место по итогам первого этапа РДС в Москве

Завершился первый этап Российской Дрифт Серии. Пилот из Владивостока Екатерина Седых, преодолев все трудрости, заняла 6-е место из 30 участвовавших бойцов.

"Испытываю чувство огромного восторга от того, что удалось промчать по шикарной трассе, повидаться с людьми, которые стали мне как родные за прошлый сезон. Но, в то же время, мне очень грустно... Я прощаюсь со всеми, так как за зиму не нашлось спонсора-партнера готового поддержать меня в этой сложной и захватывающей экспедиции. А у команды недостаточно финансовых ресурсов продолжать выступления", - поделилась Екатерина Седых в социальных сетях.

Поэтому Екатерина вынуждена завершить выступление и вернуться во Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]