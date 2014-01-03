С середины и до конца недели во Владивостоке будут идти дожди

Сегодня, 9 мая, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+28 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +14...+17 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт "Примпогода.ру", завтра во Владивостоке температура воздуха днем составит 14-16 градусов при умеренном ветре. А уже в четверг, 11 мая, погода ухудшится. Утренний туман днем сменит облачность, а вечером начнется небольшой дождь. Не исключены опасные природные явления-грозы. Осадки с грозой ожидаются до конца недели, наиболее интенсивные - в пятницу, при сильном ветре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]