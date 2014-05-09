В Приморье отмечают День Великой Победы

В Приморском крае проходят праздничные мероприятия, посвященные 9 мая. На центральной площади Владивостока состоялся парад и шествие горожан в составе «Бессмертного полка».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Приморского края, тысячи жителей и гостей края приняли участие в праздничном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетные места на трибунах заняли ветераны, губернатор края Владимир Миклушевский, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, депутаты краевого парламента, командование ТОФ, представители духовенства и общественных организаций.

Перед началом парада выступил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. «Сегодня мы особенно глубоко чувствуем величие, теплоту, суровую скорбь и огромную объединяющую силу, - сказал он. – Мы гордимся нашими отцами, дедами и прадедами, которые в тяжелейшем сражении разгромили фашизм. Десятки миллионов человек отдали свои жизни за Родину. Наша страна приняла на себя самые жестокие удары врага. Битва за жизнь, свободу и Отечество, за все, что для нас дорого и свято, развернулась от Заполярья до Черноморского побережья. Приморцы, как и весь наш многонациональный народ, всеми силами приближали долгожданный час Победы».

Затем состоялся парад Победы. В парадных колоннах прошли более полутора тысяч военнослужащих Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, парадные роты МЧС и МВД, курсанты морских вузов, воспитанники нахимовского училища и военно-патриотических клубов, а также ветеранская рота, под командованием председателя Владивостокского совета ветеранов Сергея Кондратенко.

Перед зрителями прошла колонна современной военной техники. На параде было представлено более 50 видов различных вооружений, включая такие ракетные комплексы как «Бал» и С-300.

Парад принимал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. «Мы будем помнить о той войне, - сказал он. – За свободу своей земли боролся весь многонациональный народ – все вместе несли тяжелейшую ношу войны и все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества, освободили от нацистов народы Европы. Великая Отечественная война навсегда останется священным подвигом нашего народа».

Ветеранов и всех приморцев с Днем Великой Победы поздравили депутаты краевого парламента. «72 года назад была одержана победа, величие которой не тускнеет с годами. Сколько бы лет ни прошло с той далекой поры, память об этом живет в наших сердцах, - сказал председатель Законодательного Собрания Александр Ролик. - В каждом доме сегодня вспоминают подвиги своих родных - отцов, дедов и матерей. В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта война. Мы всегда будем чтить всех, кто героически сражался на фронтах, самоотверженно трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенное время. Мы навеки останемся благодарны и павшим, и живым, воевавшим на передовой и крепившим наш тыл. И сделаем все, чтобы наша жизнь была достойной, а наши дети и внуки уверенными в своем будущем».

В рамках акции «Бессмертный полк» состоялось шествие горожан. В этом году в ней приняли участие десятки тысяч человек и не только из Приморья, но даже из соседнего Китая. Они прошли с портретами своих родственников, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. В колоннах «Бессмертного полка» вместе со своими родными и близкими прошли и депутаты Законодательного Собрания.

После окончания Парада Победы на центральной площади Владивостока развернулись праздничные гуляния: была представлена обширная концертная программа. Желающие смогли попробовать традиционную солдатскую кашу. Праздник завершится фейерверком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]