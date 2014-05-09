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Владимир Миклушевский празднует День Победы с ветеранами

Владимир Миклушевский празднует День Победы с ветеранами

Фото: primorsky.ru

Солдатская каша, выступления творческих коллективов, фронтовые 100 грамм, танцы и общение с друзьями – участники Великой Отечественной войны собрались в Адмиральском сквере во Владивостоке, чтобы отметить День Победы сегодня, 9 мая. Традиционно с ветеранами этот праздник отмечает и губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, после Парада Победы и шествия в «Бессмертном полку» глава региона присоединился к фронтовикам и ветеранам в Адмиральском сквере. Владимир Миклушевский пообщался со свидетелями событий более чем 70-летней давности, пожелал им здоровья и заботы близких.

Губернатор подчеркнул, что Великая Отечественная война – это народная память, которая должна жить вечно, несмотря на то, что ветеранов с каждым годом становится все меньше.

«Цена в десятки миллионов жизней заплачена за освобождение не только нашей страны, но и Европы от коричневой чумы. Наша задача – помнить о тех, кто не дожил до наших дней, а также заботиться о тех, кто рядом с нами. Важно, чтобы каждый житель проявлял внимание к ветеранам не только в такой праздничный день, но и в обычный, тем более, что их осталось не так много», – отметил Владимир Миклушевский.

Отметим, в праздничном мероприятии на центральной площади Владивостока сегодня приняли участие около 300 ветеранов Великой Отечественной войны со всего Приморья. Всего в крае сейчас живут более 1400 ветеранов Великой Отечественной войны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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