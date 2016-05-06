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Жители Арсеньеве составили слово «Победа» из автомобилей

Флешмоб в Арсеньеве провели в честь 9 мая автолюбители. На своих транспортных средствах они приехали в условленное по социальным сетям время на одну из больших парковочных площадок рядом с гипермаркетом. В течение часа они, помогая друг другу, разместили автомобили таким образом, чтобы получилось слово «Победа». Число участников добровольного проекта перекрыло более сотни желающих. Но, как оказалось, хватило 77 автомобилей, при том, что к слову «Победа» добавили еще годовщину - число «72».

В основном в проекте участвовали авто японского производства, но была среди них и одна отечественная машина – «Волга». Свои автомобили участники украсили праздничными надписями. Олег Мамцов, например, на передней двери наклеил изображение танка.

Александр Кучма, один из организаторов проекта: «Не важно, что мы передвигаемся на японском автопроме, нас сегодня объединила любовь к нашей родине, чувство патриотизма, гордость за совершенный подвиг наших прадедов и прабабушек. Именно поэтому у нас сегодня есть такая возможность передвигаться на чем мы хотим».

Олег Мамцов, участник проекта: «Дед танкистом был, жалко в наличии танка нет, так бы на нем сюда приехал».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • москвич / Сегодня, 16:44
    № 1  
     

    Развлекуха у приморской голытьбы из японского б.ушного хлама слова составлять! Колхоз он и в Африке колхоз.

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