День Победы отмечают по всему Приморью

72-ю годовщину Великой Победы отмечают в городах и районах Приморья. Сегодня, 9 мая, в муниципалитетах края прошли торжественные митинги, шествия «Бессмертного полка», праздничные концерты и спортивные соревнования, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Парад войск открыл празднование Дня Победы в Находке, более 2,5 тысяч жителей города прошли в рядах «Бессмертного полка».

В Артёме День Победы начался с шествия колонны «Бессмертного полка». С портретами своих родных участники акции прошли по центральной улице до памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь прошла торжественная церемония возложения цветов и гирлянды к мемориалу. В это время на центральной улице перед Дворцом культуры угольщиков выстроились участники парада и митинга, военнослужащие войсковых частей, расположенных на территории Артемовского городского округа. Красочным и массовым стало выступление детей и прохождение колонн учреждений образования, спортсменов, велосипедистов с шарами цветов георгиевской ленты. Завершила праздничное шествие колонна байкеров с флагами и шарами.

Вечерняя праздничная программа начнется в артемовском парке культуры и отдыха в 20.00. По традиции здесь пройдет концерт творческих коллективов, а в 22.00 – фейерверк.

Торжественные мероприятия прошли и во всех населённых пунктах Шкотовского района, около трёх тысяч жителей района отдали дань Памяти погибшим в войне, пройдя в рядах «Бессмертного полка».

Во всех муниципальных поселениях Лазовского района прошли торжественные митинги, посвящённые Дню Великой Победы. В них приняли участие более 4,5 тысяч жителей района. Для лазовцев подготовили праздничные концерты, спортивные соревнования и традиционную солдатскую кашу. Завершатся праздничные мероприятия в 20.45 факельным шествием и фейерверком.

В Уссурийске в параде приняли участие 1,5 тысяч военных Уссурийского гарнизона и почти 40 единиц техники. Более 10 тысяч жителей округа прошли с портретами своих родных и близких в «Бессмертном полку».

День Победы в Дальнереченском городском округе начался с торжественного возложения цветов на всех мемориалах героям-победителям. После более трёх тысяч участников «Бессмертного полка» прошли по улицам Дальнереченска. Весь день в округе будут работать тематические площадки, рассказывающие о военных днях. В 22.00 жители округа смогут посмотреть праздничный салют.

В Кавалеровском районе празднование Дня Великой Победы начались на главной площади. Минутой молчания и коленопреклонением с оружейными залпами почтили память павших в Великой Отечественной войне. Более 600 жителей района прошли в рядах «Бессмертного полка». Со стилизованной концертной площадки, развернутой на борту военной машины, прозвучали песни военных лет. В возле киноконцерного зала «Россия» под звуки духового оркестра развернулся «Армейский привал», где жители района смогли попробовать солдатской каши.

Колонны воинских подразделений прошли в торжественном марше в Арсеньеве. А после почтили память павших минутой молчания. После митинга здесь прошла концертная программа с участием детских коллективов. Также жители Арсеньева приняли участие в акции «Рекорд Победы», которая проходит в городе третий год подряд.

В Чугуевском районе торжественный митинг собрал почти две тысячи человек. Здесь весь день будут идти концерты творческих коллективов, также запланированы спортивные мероприятия.

Более 300 человек прошли в рядах «Бессмертного полка» в Хасанском районе. Также жители муниципалитета возложили цветы к военным мемориалам и почтили память погибших минутой молчания. Здесь также запланировано выступление творческих коллективов и спортивные мероприятия и праздничный салют.

В Партизанском районе празднование Дня Победы началось с торжественного возложения цветов к памятнику погибшим в годы войны, после чего прошла торжественная поверка войск. Более 1,5 тысяч жителей района прошли в рядах «Бессмертного полка».

Отметим, традиционно самый многочисленный полк с фотографиями Героев Великой Отечественной войны прошел во Владивостоке. По информации УМВД по Приморскому краю, в этом году в нем прошли более 50 тысяч человек.

Напомним, впервые «Бессмертный полк» прошел по улицам Приморья пять лет назад, в 2013 году. Ежегодно акция объединяет все больше родственников участников Великой Отечественной войны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]