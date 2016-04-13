Анонс на 10 мая
С 10 мая по 20 июня во Владивостоке пройдут гидравлические испытания теплотрасс, в связи с чем планируются массовые отключения горячего водоснабжения (Улицы и сроки).
С 10 по 14 мая в Арсеньеве (ФСЦ «Полет») пройдут краевые спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (среди семиклассников). Торжественное открытие 11 мая в 09.30.
С 10 по 20 мая на острове Русском (стадион кампуса ДВФУ) пройдут краевые соревнования по бейсболу «Золотая ловушка» среди школьных команд (4 игровых дня).
10 мая — Всемирный день мигрирующих птиц.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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