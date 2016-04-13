Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:21
  0

Анонс на 10 мая

С 10 мая по 20 июня во Владивостоке пройдут гидравлические испытания теплотрасс, в связи с чем планируются массовые отключения горячего водоснабжения (Улицы и сроки).

С 10 по 14 мая в Арсеньеве (ФСЦ «Полет») пройдут краевые спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (среди семиклассников). Торжественное открытие 11 мая в 09.30.

С 10 по 20 мая на острове Русском (стадион кампуса ДВФУ) пройдут краевые соревнования по бейсболу «Золотая ловушка» среди школьных команд (4 игровых дня).

10 мая — Всемирный день мигрирующих птиц.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря