Анонс на 10 мая

С 10 мая по 20 июня во Владивостоке пройдут гидравлические испытания теплотрасс, в связи с чем планируются массовые отключения горячего водоснабжения (Улицы и сроки).

С 10 по 14 мая в Арсеньеве (ФСЦ «Полет») пройдут краевые спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (среди семиклассников). Торжественное открытие 11 мая в 09.30.

С 10 по 20 мая на острове Русском (стадион кампуса ДВФУ) пройдут краевые соревнования по бейсболу «Золотая ловушка» среди школьных команд (4 игровых дня).

10 мая — Всемирный день мигрирующих птиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]