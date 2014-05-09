Более 200 ветеранов Приморья встретили День Победы в госпитале

Квалифицированную медицинскую помощь в госпитале для ветеранов войн Приморья сейчас получают 204 человека, 78 из них – ветераны Великой Отечественной войны. По традиции в день Победы их навестил губернатор края Владимир Миклушевский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на территории госпиталя для пациентов, которые по состоянию здоровья сегодня, 9 мая, не смогли прийти на праздничный Парад, организована выставка боевой техники.

Госпиталь для ветеранов войн Приморья – единственная на Дальнем Востоке здравница для ветеранов. За год здесь проходят реабилитацию более четырех тысяч ветеранов войн – Великой Отечественной, Чеченской, участники других вооруженных конфликтов. В госпитале поднимают на ноги после самых тяжелых травм и болезней.

Сейчас здесь получают медицинскую помощь 204 человека, 78 из которых – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы и дети-войны.

Глава региона проверил как отремонтировали ведущую к зданию лестницу. Также губернатор посмотрел, как выросли кедры на «Аллее ветеранов», которые вместе с волонтерами высадил на территории госпиталя в честь 70-летия годовщины окончания Великой Отечественной войны 9 мая 2015 года. Всего здесь посадили 20 кедров.

Затем Владимир Миклушевский осмотрел отделение реабилитации, куда недавно по его поручению было закуплено новое современное медицинское оборудование, а также пообщался с ветеранами, которые проходят здесь лечение. Всего в новом отделении более десяти аппаратов.

«Среди нового оборудования – стабилометрическая платформа для диагностики и лечения вестибулярного аппарата, современный аппарат УЗИ, тренажеры для улучшения дыхательной системы и реабилитации после перенесенных болезней сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Новое оборудование позволило нам расширить спектр медицинских услуг для ветеранов», – рассказала заведующая отделением реабилитации Татьяна Притуляк.

После губернатор Приморья, который также является председателем попечительского Совета госпиталя, поздравил участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы.

«Наши встречи уже стали доброй традицией. Вот уже пятый год после Парада Победы я приезжаю в госпиталь для ветеранов войн. Для меня важно, чтобы все услуги здесь оказывались на самом высоком уровне. Спасибо Вам за ваши подвиги, за вклад в Победу! Крепкого здоровья и долголетия», – пожелал Владимир Миклушевский.

Затем вместе с ветеранами глава региона посмотрел праздничный концерт, пообщался с ветеранами в неформальной обстановке за чашкой чая.

Напомним, в прошлом году в госпитале ветеранов войн открылось современное отделение реабилитации. Средства на это, почти 20 миллионов рублей, направлены из регионального бюджета.

Кроме того, в этом году в бюджете Приморья на бесплатное зубопротезирование для ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрено 15 миллионов рублей. Эти средства распределены между государственными стоматологическими поликлиниками в форме субсидий.

Помимо протезирования зубов, ветераны смогут получить и другие услуги, оказываемые в государственных стоматологических клиниках. Кроме того, для проведения диспансерного обследования ветеранов с ограниченной подвижностью сформированы выездные бригады, которые проводят медицинское обследование пожилых людей на дому.

В 2014 году администрация Приморского края подарила лечебному учреждению 50 телевизоров, которые были установлены в палатах для ветеранов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]