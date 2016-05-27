Почти 20 тысяч гектаров кукурузы посеяли в Приморье

Приморские аграрии активно засеивают поля стратегически важными культурами – кукурузой и соей.

По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, сельхозпроизводители посеяли почти в два раза больше кукурузы, чем в прошлом году.

«На сегодняшний день посеяно 19 800 гектаров кукурузы – 60% от плана. Это почти в два раза больше уровня прошлого года», – сообщили в ведомстве.

Также на полях края уже посеяно более 6,5 тысяч гектаров сои и 500 гектаров риса.

Напомним, ранее вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев подчеркнул, что в 2017 году сохранено финансирование по программам поддержки сельского хозяйства на уровне прошлого года.

«В этом году сохраняются все меры поддержки, обозначенные в госпрограмме. Из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства Приморья направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей», – пояснил Денис Бочкарев.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой. И в Приморье уже есть видимые результаты.

«За последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%. Край сегодня уже почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах», – констатировал Губернатор.

Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Глава государства подчеркнул, что в развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов.

«Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объем связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий», – уверен Владимир Путин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]