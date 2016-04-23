«Вести: Приморье»: Наделы жителей поселка Раздольное попали под раздачу дальневосточного гектара

Оказались на чужой территории. Жители одного из домов в поселке Раздольное лишились участков возле домов. Наделы попали под программу «Дальневосточный гектар». На чьей стороне правда? Видеорепортаж о земельных спорах смотрите 10 мая в 21.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]