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«Вести: Приморье»: Наделы жителей поселка Раздольное попали под раздачу дальневосточного гектара
Оказались на чужой территории. Жители одного из домов в поселке Раздольное лишились участков возле домов. Наделы попали под программу «Дальневосточный гектар». На чьей стороне правда? Видеорепортаж о земельных спорах смотрите 10 мая в 21.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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