Газета «Красное знамя» празднует столетний юбилей. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Ее называли гвоздем XX века, до нее не дотягивалось ни одно другое издание. Главная приморская газета своего времени — «Красное знамя» — празднует большой юбилей — 100 лет. О том, как начиналось легендарное СМИ Владивостока и как закончилась эпоха «Знамени» — в нашем следующем материале.
Первый номер вышел в год революции, но еще несколько лет, пока переворот не дошел до Дальнего Востока, газета оставалась подпольной. Расцвет издания пришелся на '70-е годы, тогда тираж достигал 400 тысяч экземпляров.
Юрий Шадрин, главный редактор газеты «Вестник Тернея»: «Я сравниваю эту газету с большим памятником, который занимает в Приморье весь XX век. Это олицетворении прошлого века, то есть всего газетного века. Ведь такого газетного издания не будет уже никогда. С таким стажем, такими людьми и таким внутренним наполнением».
На страницах «Красного знамени» и коллективизация, и великие стройки '70-х, хасанские события и Вторая мировая. Газета менялась со временем и со страной. До хрущевской «оттепели» издание мало отличалось от сотни других по всей стране, но с «оттаявшей» свободой слова газета стала примерять на себя нестандартную верстку и новые шрифты. Во всём Советском Союзе «Красное знамя» занимало лидирующие позиции среди региональных газет. Но уже в 1997-ом газета перестала издаваться, не выдержав перемен. Как бы то ни было, отпраздновать столетний юбилей собрались многие журналисты. Вспоминая историю, они рассматривают не газетные вырезки, а фотографии коллег, которые и были творцами легендарного издания.
Владимир Печорин, бывший корреспондент газеты «Красное знамя»: «Арон Иосифович Стоник. Одним словом невозможно описать, я уже застал его, как далеко немолодого человека, но это был сам огонь, сама энергия, самая какая-то такая ярость, когда он сталкивался с несправедливостью».
В издательском доме, где когда-то располагалось «Красное знамя», по-прежнему работают журналисты и гудит типографский аппарат. Только печатают здесь уже другие издания. В своем кабинете руководитель газеты «Золотой Рог» Елена Баркова не стала даже менять деревянную обшивку стен — оставила на память последний партийный ремонт советcкой редакции. Популярное сегодня деловое дальневосточное издание родилось из экономической колонки «Красного знамени».
Елена Баркова, генеральный директор ОАО ИК «Золотой Рог»: «В «Красном знамени» очень сильный был экономический раздел, и мы прекрасно понимали, куда идет развитие страны. Кстати, второй номер «Золотого Рога», который выпускал Юрий Шадрин, он поставил туда на вторую полосу материал, который назывался «Ипотека». Представляете, в те года ипотека!»
«Красное знамя» закончилось вместе с газетным веком. Формально издание всё еще существует — на «краснознамённых» страницах в далеком 97-ом никто не прощался и о закрытии не объявлял. У газеты до сих пор есть и главный редактор. Но ни редакции, ни журналистов, ни читателей у «Красного знамени» уже нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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