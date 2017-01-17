11 мая в Приморье местами пройдут небольшие и умеренные дожди

Праздничный день порадовал жителей Приморья солнечной, сухой погодой. В континентальных районах края было на 5–10 градусов теплее, чем в предыдущий день. Воздух прогревался во второй половине дня до +20…+26 °C, на южном побережье оказалось прохладнее, +14…+16 °C.

Погожую погоду обеспечил гребень антициклона, образовавшийся над Японским морем. Минувшей ночью воздух выхолаживался до 0…+9 °C, на северо-востоке края до отрицательных значений, −1…−2 °C.

Во Владивостоке и в пригороде при свежем юго-восточном ветре температура воздуха днём повышалась до +15…+18 °C, а к утру столбики термометров показывали +7…+10 °C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, 10 мая юг Приморья накрыла облачность высотного циклона, сместившегося на акваторию Японского моря с севера Корейского полуострова. На юге края в отдельных районах возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха +19…+27 °C, в южных районах и на восточном побережье от +9 °C до +18 °C.

Во Владивостоке сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный свежий. Температура воздуха +10…+12 °C, в пригороде до +16 °C. Ночью циклон будет медленно смещаться над краем, а днём уйдёт к острову Хоккайдо. В южных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в прибрежных районах местами возможен туман. Ночью температурный фон существенно не изменится.

Днём 11 мая из Китая приблизится атмосферный фронт и в западной половине края местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Максимальная температура воздуха +18…+25 °C, в прибрежных районах +5…+17 °C.

Во Владивостоке в четверг облачно, ночью и утром туман. Ветер свежий, к вечеру усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 °C, максимальная днём +9…+11 °C, в пригороде до +15 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]