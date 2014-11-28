Двое жителей Владивостока отправились в экстремальное велопутешествие по Китаю

Ольга Ивлева и Михаил Лекомцев путешествуют по Тибетскому нагорью. В день туристы проезжают порядка 100 километров. Все зависит от погоды. На возвышениях часто бывает пурга, и в целом климат не позволяет совершать длительные переезды. Как раз об этом экстремалы рассказывают на своих страницах в соцсетях. Вот одна из записок путешественника (пунктуация и орфография автора сохранены):

«Юрту болтает и рвет ветром. Сверкают молнии, град ураганным напором стегает по стенкам. Буря усиливается. Мы, прижавшись, сидим на топчанчике, велики заносит снегом снаружи.

Непогода началась еще внизу. Первый ее напор мы переждали в бараке у строителей, которые тянули кабеля вдоль дороги. Наше появление потрясло их до глубины души. Они сразу завели нас внутрь, начали с нами фотографироваться, бурно обсуждать, назначили переводчика с телефоном, чтобы расспросить. Накормили жареными кабачками с булками и чаем, дали булок в дорогу.

Дождь подуспокоился, и мы поехали дальше. Выше. Но дождь не перестал. Постепенно он превратился в мелкий снег. Ветер крепчал. На четырех тысячах начался метео апокалипсис. Грозовые тучи закручивались в водоворот. Молнии били невдалеке, снег, град, метель. Под перевалом стояли пастушьи юрты. Наш единственный шанс спрятаться от бури. В маленькой палатке никого не было. Залезли туда. Земляной пол, в полный рост не встать, топчанчик, печка, куча ячьего сушеного говна. Детские вещи. Явно тут живет семья. Мы притихли. Погода разбушевалась пуще прежнего.

Вдруг в двери появляется мужик с замотанным лицом, весь в снегу. Смотрит на нас изумленно. Мы виновато забиваемся в угол с вещами, давая ему проход к топчанчику. Пытаясь жестами объяснить, что мы на великах едем в перевал, а на небе такое дело, что сейчас это совершенно невыполнимо. Нам надо всего лишь немного подождать. Глаза тибетца смягчились. Он входит, и тут мы видим, что у него за спиной привязан лентой маленький ребенок!

Укутанный и тоже весь в снегу. Отец аккуратно развязал ленту, положил на топчанчик и начал раздевать маленького. Тот расплакался. Тогда тибетец взял его на руки, начал кормить и что-то ласково мурлыкать. Мы отдали им пачку своего печенья. Малыш схватил ее и совсем повеселел. Тут входит молодая женщина, тоже потрясена нашим присутствием. Муж объясняет ей, видимо, что происходит, она вроде успокаивается. Мы все уже с трудом помещаемся тут. Юрту трясет от ветра, в щели задувает. Женщина принялась топить печку ячьим говном. Хорошо горит, оказывается! Становится тепло, закипает вода. Во все имеющиеся в доме три пиалки хозяйка насыпала мелко молотого зерна с сахаром, положила кусочек масла из молока яка, залила кипятком. Пожалуйте, гости, к столу! Питательная получилась каша, вполне нормальная на вкус.

Миша сильно переживал по поводу того, что женщина набивала печь говном, потом этими же руками слегка помыла пиалки с земли, повозив там пальцем. И протерла их каким-то грязным полотенцем. Но я отношусь ко всему этому проще, меня совершенно ничего не напрягает. Мужик уплетал за обе щеки, значит, и с нами все будет хорошо. Когда каша была съедена, в эту же пиалку налили кипятка. Типа вместо чая. Да и чего добру на стенках чашки пропадать.

Ветер стал утихать, мы двинулись. Семья вышла нас провожать. И так по-отечески махали руками и долго смотрели вслед. И ведь они выглядели счастливыми! И абсолютно не тяготятся они своими условиями жизни. Все в порядке вещей. Все хорошо.

Еще немного попыхтеть, и мы на перевале 4237 метров! Наша рекордная вело-высота на сегодняшний день. Ох, как же холодно было ехать вниз. Опять началась метель. Велосипед заледенел весь. Как и лицо, как и ноги в тонких лосинах и велотуфлях.

Спустились в крупный город Голог на высоте 3700. По плану был еще один перевал 4400 и ночевка на четырех. Но погода распорядилась иначе. Остановились на дистанции 64 км сегодня. Этакая полудневка».

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Другие фрагменты этого экстремального путешествия Ольга Ивлева описывает у себя на странице: vk.com/olga.ivleva

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]