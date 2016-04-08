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Анонс на 11 мая

11 мая во Владивостоке в 11.00 на пришкольном стадионе СОШ № 50 (ул. Олега Кошевого, 26) состоится финальная игра чемпионата города по лапте среди подростков. За первое место в чемпионате поборются команды школ № 56, 14 и 7. Вход для зрителей и болельщиков свободный.

11 мая во Владивостоке в 17.00 в галерее «Арка» открывается фотовыставка «Заповедное море 2017».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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