Отопительный сезон продолжается в четырёх муниципалитетах Приморья
Отопление жилых домов и объектов соцкульбыта продолжается в Кировском, Тернейском и Чугуевском районах, а также Дальнегорске, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу края.
Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, отопительный сезон в этих муниципалитетах закончится 15 мая.
«В большинстве городах и районах края подача тепла завершена в конце апреля-начале мая. Традиционно, последними отопительный сезон заканчивают северные территории», – отметили в ведомстве.
Сейчас в муниципальных образованиях уже приступают к подготовке к новому отопительному сезону.
«Проводятся гидравлические испытания теплосетей, меняются трубы, запорная арматура, насосное оборудование, делается теплоизоляция теплотрасс», – рассказали специалисты департамента.
Напомним, в Приморье в нынешний отопительный сезон работало 876 котельных, обеспечивавших теплом 1 709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов. На подготовку к отопительному сезону 2016-2017 годов в Приморье из бюджета направлено 2,3 миллиарда рублей. Заменены десятки километров систем тепло- и водоснабжения, установлено новое насосное и котельное оборудование, введены в эксплуатацию почти 70 автономных модульных котельных.
Отметим, Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским подписано распоряжение о начале подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов. В настоящее время муниципалитеты, предприятия жилищно-коммунального комплекса приступают к ремонту и реконструкции инженерных сетей и оборудования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.05.2017 Отопительный сезон завершен в большинстве муниципалитетов Приморья
-
19.04.2017 Отопительный сезон завершён в Хорольском районе Приморья
-
12.10.2016 Ещё в семи муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон
-
17.10.2014 Отопительный сезон начался почти во всех районах Приморского края
-
15.10.2014 15 октября в Приморье начинается массовый запуск тепла
-
28.04.2014 В пяти муниципальных образованиях Приморья завершился отопительный сезон
Добавить комментарий