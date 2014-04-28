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Отопительный сезон продолжается в четырёх муниципалитетах Приморья

Отопительный сезон продолжается в четырёх муниципалитетах Приморья

Отопление жилых домов и объектов соцкульбыта продолжается в Кировском, Тернейском и Чугуевском районах, а также Дальнегорске, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу края.

 Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, отопительный сезон в этих муниципалитетах закончится 15 мая.

«В большинстве городах и районах края подача тепла завершена в конце апреля-начале мая. Традиционно, последними отопительный сезон заканчивают северные территории», – отметили в ведомстве.

Сейчас в муниципальных образованиях уже приступают к подготовке к новому отопительному сезону.

«Проводятся гидравлические испытания теплосетей, меняются трубы, запорная арматура, насосное оборудование, делается теплоизоляция теплотрасс», – рассказали специалисты департамента.

Напомним, в Приморье в нынешний отопительный сезон работало 876 котельных, обеспечивавших теплом 1 709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов. На подготовку к отопительному сезону 2016-2017 годов в Приморье из бюджета направлено 2,3 миллиарда рублей. Заменены десятки километров систем тепло- и водоснабжения, установлено новое насосное и котельное оборудование, введены в эксплуатацию почти 70 автономных модульных котельных.

Отметим, Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским подписано распоряжение о начале подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов. В настоящее время муниципалитеты, предприятия жилищно-коммунального комплекса приступают к ремонту и реконструкции инженерных сетей и оборудования.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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