За прошедшую неделю в Приморье привлечены к ответственности 275 нетрезвых водителей
С начала года полицейские привлекли к ответственности 2231 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2062 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 321 правонарушитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 275 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее число нарушителей выявлено в субботу, 6 мая.
За неделю любители пьяной езды спровоцировали 4 ДТП, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Аварии зарегистрированы в г. Большой Камень, а также Надеждинском, Хасанском и Партизанском районах.
Так, 01 мая в городе Большой Камень в результате столкновения транспортных средств получили травмы 4 человека. По предварительным данным, 26-летний мужчина, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на полосу встречного движения. В результате удара пострадал водитель-нарушитель, а также пассажиры встречного автомобиля. В трех случаях назначено амбулаторное лечение, в одном – потребовалась госпитализация.
В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», предполагающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Транспортное средство помещено на спецстоянку.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
Телефоны:
102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.
102: г.Фокино, Спсский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.
112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пограничный, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,
г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.
120: г.Большой Камень.
Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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