Более пяти тысяч саженцев хвойных деревьев, берез и калины высадят в Приморье

В рамках всероссийского дня посадки леса в Приморье высадят более пяти тысяч саженцев деревьев различных пород. Экологическая акция пройдет в субботу, 20 мая. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в краевом департаменте лесного хозяйства, сейчас во всех 11 лесопитомниках Приморья ведётся подготовка к высадке молодых деревьев.

«Готовится посадочный материал, аккуратно выкапывается кусты, чтобы не повредить корни. Также выбираются места, где будут высаживаться молодые деревца, делается разметка территории», – рассказала начальник отдела воспроизводства лесов департамента Мария Собянина.

Она отметила, что в основном будут высажены породы хвойных деревьев, но также приморские города озеленят берёзой и калиной.

Кроме того, работники лесного хозяйства Приморья уже сейчас готовятся к проведению подобных акций в последующие годы.

«В одном из лесопитомников края в ближайшие дни высадят несколько тонн семян корейского кедра, которые через четыре года мы сможем посадить в приморских лесах», – пояснила Марина Собянина.

Всего в этом году на землях лесного фонда Приморья планируется высадить более 3,5 миллионов саженцев на площади 1,1 тысячи гектаров.

Напомним, в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. В ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин отметил, что по всей стране надо заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых пунктов.

Отметим, в Приморье план мероприятий по проведению Года экологии утвержден Губернатором Владимиром Миклушевским. Он включает 140 проектов по семи направлениям, в том числе развитие особо охраняемых природных территорий и животного мира, защита леса, воды, атмосферного воздуха, решение проблемы отходов, экологическое образование и просвещение, развитие международного сотрудничества в сфере экологии.

По поручению главы Приморья, мероприятия в рамках Года экологии в регионе реализуются при активном участии жителей края, а также общественных экологических организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]