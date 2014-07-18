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Владивосток станет первым городом на Дальнем Востоке, где появится пляж для людей на инвалидных колясках

Владивосток станет первым городом на Дальнем Востоке, где появится пляж для людей на инвалидных колясках

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке в этом году будет создан пляж для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Оборудованное место появится в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С предложением создать в городе специально оборудованную зону для купания в море людей на инвалидных колясках выступило общественная организация «Ковчег». Администрация краевого центра идею поддержала.

«Во Владивостоке делается очень многое в рамках реализации программы «Доступная среда»: проходят работы по обеспечению доступности административных зданий, устанавливаются пандусы, «говорящие» светофоры, барьерное ограждение для безопасности передвижения людей, понижаются бордюры, на социально значимых маршрутах монтируют тактильную плитку, проводятся также различные культурные и спортивные мероприятия для данной категории населения. Уверена, что пляж станет любимым местом отдыха многих горожан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья», - сказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

На создание специально оборудованного пляжа выделено 5 миллионов рублей. Специалисты смонтируют дорожку из твердого покрытия до песчаной полосы, по песку планируется сделать деревянный настил. Здесь же будет установлена деревянная терраса с кабинкой для переодевания и душ. С помощью специальной коляски и оборудованного спуска на воду люди, ограниченные в передвижении, смогут искупаться в водах Амурского залива. Также здесь планируется установить игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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