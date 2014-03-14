Сборник стихов ветерана Великой Отечественной войны будет издан в Приморье

В Приморье будет издана книга ветерана Великой Отечественной войны Ефима Моисеевича Гольдберга. В ней опубликуют фронтовые стихи и воспоминания участника Второй мировой войны. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Ефим Моисеевич Гольдберг ушел на фронт добровольцем в первые дни войны. Служил в танковых войсках и участвовал в штурме Берлина. Воспоминания о войне и стихи о том, что пережили люди в страшные годы войны, – бережно хранит в тетрадях и блокнотах.

Ефим Моисеевич стихи пишет давно, его хорошо знают в профессиональных кругах, а несколько лет назад ветеран вступил в Союз писателей России.

В прошлом году накануне Дня Победы в гостях у ветерана побывал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Ефим Моисеевич попросил главу региона помочь ему напечатать книгу с воспоминаниями и стихами о войне.

«Меня многие спрашивают, где можно найти мои книги. Ведь благодаря им подрастающее поколение смогло бы больше узнать о войне, о том, какой ценой нам досталась Победа», – сказал он.

Владимир Миклушевский пообещал помочь.

«Я и сам с удовольствием почитаю Ваши стихи. Мы обязательно передадим вашу книгу в школьные библиотеки», – добавил Губернатор.

По поручению Владимира Миклушевского департамент внутренней политики уже занимается подготовкой к выпуску книги ветерана.

«Печать сборника ветеранских стихов мы планируем включить в программу по патриотическому воспитанию граждан, которая сейчас разрабатывается в Приморье», – сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее в послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин подчеркнул важность патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. Об этом писал и выдающийся русский, советский философ Алексей Фёдорович Лосев. “Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, – писал он, – мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины всё это своё, неотъемлемое, родное”. Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно такое ощущение Родины, и уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь», – отметил глава государства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]