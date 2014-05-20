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Дактилоскопическая экспертиза помогла выйти на след приморского вора

Дактилоскопическая экспертиза помогла выйти на след приморского вора

Фото: ПетроЭксперт

В межмуниципальный отдел МВД России «Арсеньевский» обратилась жительница села Анучино. Женщина рассказала, что, придя в дом, за которым она присматривает в отсутствие хозяина, обнаружила, что из жилья похищен ноутбук и компьютер.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в дом, выставив оконное стекло на веранде. В ходе осмотра эксперт-криминалист изъял следы отпечатков пальцев рук подозреваемого, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя.  В отделе полиции он дал признательные показания. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято похищенное имущество.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».  Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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