Дактилоскопическая экспертиза помогла выйти на след приморского вора
В межмуниципальный отдел МВД России «Арсеньевский» обратилась жительница села Анучино. Женщина рассказала, что, придя в дом, за которым она присматривает в отсутствие хозяина, обнаружила, что из жилья похищен ноутбук и компьютер.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в дом, выставив оконное стекло на веранде. В ходе осмотра эксперт-криминалист изъял следы отпечатков пальцев рук подозреваемого, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято похищенное имущество.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к ранее совершенным преступлениям.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.04.2017 Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Партизанска, подозреваемого в грабеже
-
01.02.2017 Дактилоскопическая экспертиза помогла раскрыть кражу в Приморье
-
25.09.2016 Житель села Яковлевка задержан полицейскими по подозрению в квартирной краже
-
16.08.2016 В Хасанском районе полицейские по отпечаткам пальцев установили личность подозреваемого в автоугоне
-
12.08.2016 В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже
-
20.05.2014 Во Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из офиса
Добавить комментарий