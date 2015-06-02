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Какие профессии востребованы в Приморье?

Какие профессии востребованы в Приморье?

Дальневосточная служба исследования сайта по поиску работы и подбору персонала HeadHunter проанализировала более тысячи вакансий, размещенных на сайте hh.ru в Приморье в апрель 2017 года, и составила рейтинг наиболее востребованных профессиональных областей на рынке труда региона.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на hh.ru, как и прежде, в ТОП-5 с большим отрывом лидирует отрасль продаж. Доля вакансий для продажников составляет 39 %. На втором месте оказалась банковская сфера 15%. Третье и четвёртое место, в рейтинге востребованных отраслей Приморья, распределили между с собой информационные технологии 10% и производство. Замыкает пятерку лидеров рейтинга - сфера Бухгалтерия и управленческий учёт, доля вакансий в которой составляет 8%.

Что же касается соискателей, то 16% специалистов активно размещали и обновляли резюме в сфере продажи. На втором месте молодые специалисты и студенты 11. Следом идут представители проф области транспорта и логистики, за ними высший менеджмент. И замыкают Топ востребованных профессий у соискателей сферы «Производство» и «Бухгалтерия» по 7% приходится резюме на данные проф.сферы.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter ДФО 27 апреля 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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