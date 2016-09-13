На выходных в Приморье будет холодно и дождливо
До конца недели на юге Дальневосточного региона главными дирижерами погоды станут континентальный циклонический вихрь и холодный охотский антициклон. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В субботу, 13 мая, циклонический вихрь будет медленно смещаться над северо-восточным Китаем, а его фронтальные разделы выйдут на территорию Приморского края, вызывая дожди различной интенсивности. Температурный фон ночью +3…+9 °С, максимальная температура воздуха днём +10…+19 °С.
На северо-восточные и восточные районы распространится гребень охотского антициклона, в этих районах ожидается облачная, холодная погода, дожди маловероятны. Температура воздуха ночью −2…+4 °С, днём прохладно, +6…+9 °С.
В воскресенье, 14 мая, холодный тропосферный вихрь будет смещаться над краем, дождливая, прохладная погода сохранится. Фон температуры воздуха еще понизится на 2–3 градуса.
Во Владивостоке в выходные дни ожидается дождливая прохладная погода. В субботу возможно усиление юго-восточного ветра до 17–23 м/с. Температура ночью +4…+7 °С, днём +7…+10 °С.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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