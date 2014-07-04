Анонс на 12 мая



12 мая на центральной площади Владивосток с 8.00 до 19.00 а будет работать продовольственная ярмарка.

12 мая в Приморье в Институте биологии моря имени А.В. Жирмунского ДВО РАН в тринадцатый раз пройдет Краевая научно-практическая конференция школьников «День рододендрона».

12—13 мая во Владивостоке региональный этап международных соревнований по подводной робототехнике соберет местные школьные и студенческие команды из Центра развития робототехники и МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Тематика соревнований этого года – использование подводных роботов для экологических, строительных и осмотровых задач в порту. Соревнования с 10.00 до 17.00 в бассейне МГУ им. адм. Г.И. Невельского (ул. Станюковича, 57а).

С 12 по 17 мая во Владивостоке будет проведен турнир по бадминтону, в котором примут участие представители СМИ.

12—14 мая г. Владивосток, спортзал СОШ №1 (ул. Баляева, 46). Первенство г. Владивостока по фехтованию среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р., мальчиков и девочек 2004 г.р. и младше.

12—14 мая г. Владивосток, лесной массив в районе «Трех пещер». Открытый городской слет по спортивному туризму «Школа безопасности».

12—14 мая Партизанский р-н. Мотоциклетный спорт. Открытый Чемпионат Приморского края по эндуро.

12 — Международный день медицинской сестры.

12 — День экологического образования.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]