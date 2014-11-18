В Приморье всё большее общественное звучание принимают мероприятия, которые запланированы в рамках Года экологии и защиты особо охраняемых территорий. Одно из главных направлений — реализация программ по уборке мусора и утилизации отходов.

В плане основных мероприятий по проведению в 2017 году на территории Приморского края Года экологии, который утвержден губернатором края, на первом месте — действия муниципальных и государственных органов власти по борьбе с мусором! Это целый спектр комплексных мер. В первую очередь борьба с несанкционированными свалками, реализация пилотных инновационных проектов, переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Поселок Тавричанка. Здесь проблема санитарной очистки территории достигла пика. Очистные сооружения нормально не работают 17 лет. И только сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки.

В программе «Владимир Миклушевский. Блиц» в начале апреля губернатор Приморья сообщил, что в марте бюджетам муниципальных образований края выделены целевые субсидии на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водопроводного хозяйства. И только Надеждинскому району выделено для этих целей почти 27 миллионов рублей.

Борис Кузенко, заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района: «Мы постараемся войти в программу краевую «Чистая вода», и с помощью финансирования администрации края и района, мы я думаю, приступим к строительству очистных сооружений в Тавричанке».

При этом глава региона обратил внимание на нерасторопность муниципальной власти, которая уже давно могла бы заявиться на такую субсидию. Так что у жителей Тавричанки сейчас появился шанс увидеть в своем поселке не зловонные ручьи, а очищенные стоки.

В центре внимания властей и борьба с отходами производства по перевалке угля в Находке. Это глобальная проблема для сохранения благоприятной экологии всего города. Здесь в обычном порядке утилизировать отходы не получается. По настоянию государственных органов власти предприятия, зарабатывающие на перевалке угля, устанавливают не только специальное оборудование для уборки угольной пыли, но и вкладываются в установку пластиковых окон в жилых домах. Сейчас, по предложению губернатора края, покупают и специальную технику для влажной очистки улиц Находки от угольной пыли.

Отдельный предмет контроля властей — несанкционированные свалки. Как это было в случае на улице Давыдова во Владивостоке, когда предприниматель высыпал на косогоры возле жилых домов опасные пищевые отходы. После, как обнаружили свалку и подняли шум, просто присыпал ее землей.

Дмитрий Павлов, главный специалист-эксперт Роспотребназора по Приморскому краю: «Он должен все утилизировать, убрать и предоставить отчет о том, что вывозил эти отходы на специализированное предприятие. Предоставить чеки, чтобы мы удостоверились в том, что он не на соседний бугорок это все сбросил, а в специализированное, отведенное для этого место».

Неотвратимость контроля со стороны государственных органов власти и ответственность нарушителей норм экологической безопасности — главный залог не только успешной реализации мероприятий Года экологии в Приморье, но и стабильной экологической ситуации на территории всего края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]