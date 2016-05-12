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В Приморье ухудшается погода

В Приморье ухудшается погода

Фото: 1366x768.ru

11 мая во второй половине дня к западным границам Приморского края подойдет фронтальный раздел циклона, который смещается над северо-восточными провинциями Китая, и вызовет в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Днём температурный фон останется на уровне вчерашнего. Вечером возможно вторжение холодного воздуха с Охотского моря, усилится юго-восточный ветер, понизится температура воздуха, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке облачно, с прояснениями, туман в середине дня ослабеет, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный свежий. Максимальная температура +11…+15 °C, в пригороде до +18 °C.

Ближайшие сутки циклонический вихрь будет кружить над Китаем.

Дальнейшему его смещению на восток будет препятствовать охотский антициклон, гребень которого вторгнется на север Японского моря. Фронтальные разделы циклона принесут в Приморье кратковременные дожди с грозами. Облачная погода и вторжение холодного воздуха с Охотского моря понизят температуру воздуха на 3−5 градусов. Увеличатся градиенты давления, что приведет к усилению ветра в крае до 10−18 м/сек. Ночной фон температуры воздуха от +10 °C на юге до −2 °C на северо-востоке. Максимальная температура днём +18…+26 °C, на юге +11…+17 °C, на восточном побережье +5…+10 °C.

Во Владивостоке облачно, туман, морось, временами переходящая в дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +5…+7 °C, днём температура повысится всего на 2−3 градуса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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