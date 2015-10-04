На седанкинской трассе в аварии пострадал мотоциклист

На седанкинской трассе в аварии пострадал 29-летний мотоциклист, об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.

Авария произошла на 229 км автодороги Де-Фриз—Седанка—Патрокл. 24-летний байкер, управляя мотоциклом «Ямаха», двигался со стороны Седанки в сторону бухты Патрокл. В определенный момент на его пути возник припаркованный у леерных ограждения автомобиль «Тойота Хариер».

34-летний автолюбитель версию оппонента ставил под сомнение.

Байкер-любитель с двухлетним стажем явно не ожидал такого подвоха, а посему вовремя остановиться не успел и на полном ходу протаранил автомобиль. Последствия аварии для мотоциклиста оказались вполне серьезными: во время аварии мужчина получил перелом ноги. С таким диагнозом он и был доставлен в городскую больницу. Сейчас по факту произошедшего компетентными органами проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Видео здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]