Почти на 20% снизилось количество преступлений в рыбной отрасли Приморья

В Приморье сформировано 110 рыбопромысловых участков для любительского и промышленного рыболовства. Об этом сообщили 11 мая на заседании коллегии краевой прокуратуры по вопросу обеспечения законности в сфере рыболовства. В работе коллегии приняли участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На протяжении многих лет рыболовство остается одним из ключевых сегментов экономики Приморья. Поэтому вопросы обеспечения законности в сфере добычи и оборота водных биоресурсов, декриминализации рыбной отрасли являются приоритетным направлением прокурорского надзора, правоохранительной деятельности и межведомственного сотрудничества.

В своем докладе вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев отметил, что на данный момент в крае сформировано 110 рыбопромысловых участка.

«Из них для промышленного рыболовства в пресноводных водоемах – 35, для прибрежного рыболовства – 12, для организации любительского и спортивного рыболовства – 53 и для коренных малочисленных народов – 10», – пояснил Денис Бочкарев.

Кроме того, заместитель прокурора Приморского края Вячеслав Логвинчук сообщил, что по результатам оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2016» было возбуждено 63 уголовных дела.

«Наибольшее количество преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов, выявляется на территориях Хасанского, Ольгинского, Лазовского, Шкотовского, Тернейского районов края», – сказал он.

Тем не менее, количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов, по итогам 2016 года снизилось на 18%.

«Это обусловлено изменениями федерального законодательства в определение критерия крупного ущерба, причиненного в результате незаконной добычи водных биоресурсов», – добавил заместитель прокурора.

По мнению Губернатора Приморского края Владимир Миклушевского, законодательство сейчас противоречиво, и, к сожалению, нарушители могут избежать уголовной ответственности.

«Необходимо совершенствование закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Его нужно избавить от устаревших, не оправдавших себя нормативных актов», – заявил Владимир Миклушевский.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин поддержал инициативу Губернатора Приморского края.

«Требуется баланс нынешнего законодательства, которое действительно усугубляет ситуацию в рыболовной отрасли», – резюмировал он.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]