Дополнительные ограждения установят на полигоне ТБО в Надеждинском районе

Установить дополнительное ограждение по периметру полигона бытовых отходов в Надеждинском районе и очистить от мусора прилегающую территорию, такое поручение дал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский администрации муниципалитета по итогам приема граждан.

На прием к главе региона пришел Владимир Паршин, у которого недалеко от полигона ТБО в поселке Мирный расположен дачный участок.

«Я обращаюсь от всех жителей поселка. Мусор с полигона, который попросту превратился в свалку, ветер разносит по всей округе, во время дождей – грязные потоки воды, лужи с мусором – такую картину мы наблюдаем ежедневно», – рассказал он.

Губернатор поручил департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды оперативно разобраться в данной ситуации.

Как доложила начальник отдела государственного надзора департамента Светлана Шумило, сейчас департамент ведет работу для подготовки к ликвидации данного полигона.

«В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами этот полигон ТБО не соответствует нормам и является временным объектом», – пояснила она.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что пока полигон не рекультивирован, необходимо обеспечить здесь соблюдение санитарных и экологических норм.

Глава региона дал поручение главе Надеждинского района Алексею Губареву установить дополнительное ограждение по периметру полигона и очистить от мусора прилегающую территорию

«Проработайте вопрос с арендатором участка, подключайте надзорные органы, чтобы этого мусорного безобразия не было», – отметил Губернатор Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]