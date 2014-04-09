Житель Красноармейского района выплатит крупный штраф за попытку дать взятку полицейскому
Дальнереченский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя с. Богуславец Красноармейского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).
Как установлено в судебном заседании, события произошли в служебном кабинете МО МВД России «Дальнереченский», куда фигуранта вызвали с целью установления обстоятельств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Предполагая, что он может быть привлечен к ответственности, мужчина решил дать взятку оперуполномоченному отделения по контролю за оборотом наркотиков, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Так, за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей он попросил не осуществлять в отношении него проверочных мероприятий.
Действия взяткодателя были пресечены на месте правоохранительными органами.
Фигурант как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании полностью признал вину в предъявленном ему обвинении.
С учетом рассмотрения дела в особом порядке и личности подсудимого суд назначил ему за содеянное штраф в размере 300 тыс. рублей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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